Depois de ganhar destaque no Athletico-PR, a transferência de Vitor Roque para o Barcelona não teve o resultado esperado. Depois de meia temporada no clube catalão - chegou em janeiro deste ano -, o atacante foi negociado com o Betis, por empréstimo, no início da atual temporada europeia. Em poucos meses na nova casa, o atacante já sente as mudanças no ambiente - mesmo que ainda tenha que conquistar seu espaço na equipe.