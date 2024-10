O Guarani segue dando indícios que tem chances de se salvar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de bater o CRB, de virada, por 2 a 1, na última segunda-feira, embalou mais um resultado positivo ao vencer o Dérbi 208, diante da arquirrival Ponte Preta, pelo placar de 1 a 0, em pleno estádio Moisés Lucarelli, com mais de 16 mil torcedores rivais.