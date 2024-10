Na caça ao líder Santos, o Sport teve uma noite de quinta-feira tranquila na Ilha do Retiro, no Recife (PE). No encerramento da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time pernambucano fez três gols no primeiro tempo e não encontrou dificuldades para golear o Guarani, por 4 a 0, caminhando a passos largos para o acesso à Série A de 2025.