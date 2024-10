Gabriel Milito sabe que a força defensiva do Atlético-MG será vital para segurar o Vasco no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Com vantagem de 2 a 1 do duelo de ida, adquirida na Arena MRV nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, o técnico pode ganhar um importante reforço para jogar em São Januário: o lateral-direito Saravia.