Após ganhar um dia de folga depois da vitória de 3 a 0 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira com um objetivo traçado pela comissão técnica: recuperar os jogadores fisicamente. A ideia é ter o elenco descansado e bem treinado para o próximo compromisso, diante do Criciúma, agendado para o dia 26 (sábado que vem).