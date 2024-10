Dono de uma invencibilidade de nove jogos no Campeonato Brasileiro e buscando uma aproximação junto ao pelotão de frente, o técnico Roger Machado rejeitou o rótulo de favorito para o Inter no clássico com o Grêmio, marcado para este sábado, no Beira Rio. Mesmo diante da irregularidade do rival, ele classificou a partida como um "jogo de xadrez legal".