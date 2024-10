Derrotada nas duas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta viu sua vantagem para a zona de rebaixamento diminuir mais uma vez. Mas agora o foco é buscar a reabilitação no duelo paulista contra o Botafogo-SP, que acontece no próximo sábado, às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. E a equipe pode ter o reforço de Risso.