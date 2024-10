Patrocinadora do Corinthians aparece em lista da Anatel para retirada de sites do ar

A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, consta entre as casas de apostas que devem ter seus sites retirados do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por ordem do Ministério da Fazenda. A bet tem autorização pela Loterj, mas isso apenas lhe credencia para atuação estadual e só a permite divulgar publicidade no Rio de Janeiro, já que a Justiça do Distrito Federal derrubou liminar que permitia que a autarquia fluminense concedesse crivo nacional às casas de apostas.