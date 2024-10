Após o primeiro jogo da National Football League (NFL) no Brasil, classificado como um sucesso pela liga, o País continua nos planos para receber jogos no País. Nesta quinta-feira, executivos confirmaram o desejo de retornar ao Brasil em 2025, com São Paulo como prioridade, mas já há concorrências de outros Estados e cidades. A liga, no entanto, não cita os nomes dos interessados e não há nada fechado até o momento.