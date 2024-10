Neymar completa nesta quinta-feira um ano sem entrar em campo em uma partida oficial após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e machucar dois meniscos. O brasileiro continua a recuperação no Al-Hilal para sua reestreia e ficou fora das últimas convocações de Dorival Júnior para a seleção brasileira. Mesmo assim, o camisa 10 ainda é um dos jogadores mais valiosos e bem pagos do mundo.