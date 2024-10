O segundo dia da temporada regular da NBA teve a estreia de 20 franquias. Apenas dois dos 10 mandantes fizeram valer o fator quadra e venceram em seus domínios, na quarta-feira (23). Destaque para o Milwaukee Bucks, que fez 124 a 109 no Philadelphia 76ers. Damian Lillard marcou 30 pontos e foi o cestinha da partida, que não contou com Joel Embiid e Paul George do lado dos Sixers.