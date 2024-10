O Palmeiras terá mais um desfalque importante para as próximas e decisivas rodadas do Campeonato Brasileiro. O clube informou que o zagueiro Murilo sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e já iniciou tratamento com o departamento médico. Com isso, é desfalque certo para o jogo com o Juventude, neste domingo, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada.