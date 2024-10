O tcheco Tomas Machac, 33º colocado no ranking mundial, causou a grande surpresa do dia no Masters 1000 de Xangai, na China. Com parciais de 7/6 (5) e 7/5, o jogador de 23 anos e que ainda não tem um título circuito, superou o espanhol Carlos Alcaraz, número 2, e garantiu vaga na semifinal de um torneio deste por pela primeira vez na carreira.