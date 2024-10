O RB Leipzig deu mais um passo em sua campanha quase perfeita ao vencer o Freiburg por 3 a 1 neste sábado, na RB Arena, pela oitava rodada. Com o triunfo, o time vai dormir na liderança do Campeonato Alemão, à espera do jogo do Bayern de Munique, que neste domingo, visita o Bochum no Vonovia Ruhrstadion.