Vincent Kompany não entrou na euforia da torcida do Bayern de Munique e mostrou enorme respeito ao Barcelona para o jogo desta quarta-feira, na Espanha, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Mesmo com os alemães vindo de seis vitórias seguidas no confronto, entre elas uma humilhante goleada de 8 a 2, o técnico bávaro deixou o retrospecto para trás e fez questão de elogiar o adversário.