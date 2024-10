Justiça de SP determina que viúvo de Walewska desocupe imóvel por locação irregular

A Justiça de São Paulo determinou que Ricardo Alexandre Mendes, viúvo de Walewska Oliveira, campeão olímpica de vôlei morta em setembro de 2023, aos 43 anos, desocupe o apartamento em que o casal morava sob a justificativa de locação irregular. O imóvel de luxo está localizado no condomínio Ciragan Home, na Bela Vista, na região central de São Paulo. A decisão foi proferida pelo juiz Gustavo Henrique Bretas Marzagão, da 35ª Vara Cível do Foro Central da capital. O Estadão buscou contato com os representantes de Ricardo, mas não obteve resposta.