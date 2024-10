A eliminação na semifinal da Copa do Brasil já faz parte do passado no Corinthians. E o foco total agora é na busca por vaga à decisão da Copa Sul-Americana, diante do Racing, a começar por essa quinta-feira, na Neo Química Arena. E a confiança anda em alta no clube. O goleiro Hugo Souza aposta na força da torcida para empurrar o time na busca por "boa vantagem" diante dos argentinos no duelo de ida.