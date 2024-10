O goleiro Douglas Borges está de saída do Guarani. Ele assinou um pré-contrato com o Náutico para a disputa do Campeonato Pernambuco. No entanto, honrará seu contrato com o time de Campinas até o fim, no dia 17 de dezembro. Houve certa hesitação na contratação do atleta, após repercussão negativa por parte dos torcedores, mas a diretoria da equipe pernambucana optou por bancar o reforço.