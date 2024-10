O futebol brasileiro perde cada vez mais cedo suas joias para os clubes europeus. Assim como o Palmeiras vem sofrendo com suas crias, o Grêmio também luta contra o assédio internacional em suas promessas. Nesta quinta-feira, os gaúchos anunciaram a assinatura do primeiro contrato profissional do atacante Gabriel Mec, destaque da base de 16 anos que já recebe forte assédio do Chelsea e é agenciado por Neymar pai.