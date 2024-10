A Hisense, empresa estatal da China que vende eletrodomésticos e eletrônicos foi anunciada pela Fifa na manhã desta quarta-feira, como a primeira patrocinadora do novo Mundial de Clubes, que vai acontecer em 2025. O comunicado vem em um momento no qual a competição sofre pressão de outros clubes e entidades esportivas, que questionavam a falta de orçamento para a realização do torneio.