Foi divulgada na tarde desta quinta-feira a lista dos 25 finalistas do Golden Boy. O prêmio foi criado pelo jornal italiano Tuttosport e é dado aos melhores jogadores com menos de 21 anos que atuam na Europa. Os brasileiros Endrick, do Real Madrid, e Savinho, do Manchester City, concorrem ao troféu. O espanhol Lamine Yamal, porém, é apontado como um dos favoritos. O vencedor vai ser anunciado no dia 4 de dezembro.