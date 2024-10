Daqui alguns dias, Dorival Júnior fará nova convocação da seleção brasileira para a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Venezuela (14 de novembro) e Uruguai (dia 19). E dois jogadores titulares cortados da rodada anterior por lesão, Éder Militão e Vini Jr., foram relacionados para jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol, para alívio do comandante nacional.