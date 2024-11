Corintiano André Ramalho é comparado a boxeador, leva suspensão de 2 jogos e pode perder dérbi

O Corinthians pode ficar sem sua defesa titular no dérbi com o Palmeiras, segunda-feira, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. Cacá está machucado e André Ramalho recebeu dois jogos de punição por acertar o rosto de Luciano no clássico com o São Paulo. Julgado pela 6ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira, o defensor foi comparado a um boxeador antes de ser penalizado. O clube entrou com pedido de efeito suspensivo e tem esperança de liberação.