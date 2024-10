O Corinthians foi derrotado por 1 a 0 para o Flamengo na noite desta quarta-feira no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O time carioca foi melhor no primeiro tempo e chegou ao gol com Alex Sandro, quando pressionava o Corinthians. A equipe paulista subiu de produção na segunda etapa, mas não foi suficiente para evitar a derrota.