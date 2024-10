Corinthians pede explicações a patrocinadora fora de lista do governo federal

O Corinthians solicitou explicações da Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, pela ausência na lista atualizada do governo federal de bets autorizadas a operar no País, divulgada nesta quinta-feira. Em nota, o clube reafirmou a confiança na marca, ressaltando o cumprimento integral do contrato, e que vai permanecer atento à evolução do caso. O Estadão apurou que a direção se vê resguardada no acordo selado entre as partes e garante estar protegido em qualquer cenário que possa surgir.