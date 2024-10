Com um dia de atraso, o Corinthians pagou nesta terça-feira a multa ao Flamengo pela utilização do goleiro Hugo Souza na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O valor de R$ 500 mil foi depositado nesta manhã, de acordo com o clube paulista. A partida, no último domingo, terminou no empate sem gols entre as equipes na Neo Química Arena, que eliminou a equipe paulista da competição.