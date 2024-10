Conmebol exige fim do veto à torcida do Botafogo em jogo com Peñarol e pode mudar jogo de local

A Conmebol enviou um ofício à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) exigindo o fim do veto à torcida do Botafogo no estádio Campeón del Siglo, nesta quarta-feira, na partida contra o Peñarol, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores, sob pena de o jogo ser realizado com portões fechados ou ter seu estádio alterado. A entidade sul-americana pediu também que o governo local garanta a segurança dos alvinegros em Montevidéu. Cerca de 1.600 entradas foram comercializadas aos brasileiros. Boa parte dos torcedores já desembarcou no país vizinho para acompanhar a partida.