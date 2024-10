Como Memphis Depay pode ser peça-chave para o Corinthians em busca de título inédito

Eliminado na Copa do Brasil, o Corinthians tem duas competições para disputar até o final da temporada: o Campeonato Brasileiro, em que luta contra o rebaixamento, e a Copa Sul-Americana, na qual busca o título inédito. O campeonato nacional é prioridade para a equipe de Ramón Díaz, mas o torneio internacional surge como a única possibilidade de o time se garantir na Libertadores e na Copa do Brasil na próxima temporada. E nesse contexto, Memphis Depay, contratado neste ano, se torna peça-chave no elenco.