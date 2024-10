Dobradinha no pódio do Grande Prêmio dos Estados Unidos e a Ferrari está de volta à briga pelo título de Mundial de Construtores restando cinco etapas para o fim da temporada. O grande resultado em Austin, apesar de bastante celebrado, não será utilizado pelo chefe da equipe, Fred Vasseur, para pressionar seus pilotos. Ele quer viver "corrida a corrida" e já prevê dificuldades no México, no próximo fim de semana.