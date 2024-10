O acesso não é certeza de permanência no Santos, ao menos foi o que afirmou o técnico Fábio Carille durante a coletiva de imprensa após a vitória sobre o Ituano por 2 a 0, nesta segunda-feira, no Novelli Júnior, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador desconversou sobre a permanência e indicou que essa decisão será tomada apenas após o fim da competição.