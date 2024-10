Fábio Carille vem mantendo a escalação titular do Santos mesmo com reforços e cobranças da torcida por um rendimento melhor. Mas está aproveitando a semana livre para observar e dar ritmo a seus reservas. Nesta quarta-feira, a equipe alternativa fez um jogo-treino com o São Bernardo e ganhou por 3 a 0 no CT Rei Pelé.