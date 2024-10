A vitória do Corinthians sobre o Cuiabá, na noite de segunda-feira, fez despencar os riscos de rebaixamento da equipe alvinegra, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Foi apenas o segundo triunfo corintiano longe de seus domínios nesta edição do Campeonato Brasileiro. Assim, a probabilidade de queda foi de 44,3% para 25,2%.