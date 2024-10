O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta sexta-feira mais uma medida importante na busca pela equidade de gênero no esporte olímpico. De acordo com a entidade, a partir de 2025 todas as modalidades serão obrigadas e ter um mínimo de 30% de oficiais mulheres em sua delegação nas competições multiesportivas internacionais.