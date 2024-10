O Bétis conseguiu um importante resultado neste domingo ao superar o Atlético de Madrid no Estádio Benito Villamarín, pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol contra do zagueiro Gimenez logo no início definiu os rumos da partida. O resultado deixa o time de Sevilha na quinta colocação com 18 pontos.