André Mussi, empresário, ex-lutador de MMA e fisiculturista, faleceu nesta terça-feira, no Rio de Janeiro. O ex-peso pesado passou mal enquanto treinava em uma academia no Rio de Janeiro, cidade onde morava com a família. Mesmo socorrido, o empresário não resistiu, vindo a óbito aos 48 anos. Ainda não se sabe ao certo a causa da morte.