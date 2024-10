O empate com o Fortaleza já faz parte do passado. Neste domingo, o técnico Abel Ferreira comandou um jogo-treino na Academia de Futebol já pensando no duelo da próxima rodada, diante do Corinthians, na Neo Química Arena. O trabalho serviu para o treinador português observar o elenco a fim de analisar as opções que tem para mudar o time. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante dos cearenses, realizaram um trabalho regenerativo.