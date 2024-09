Enquanto muitos clubes estão falando em aproveitar a pausa da Data Fifa para dar entrosamento a seus elencos, Luis Zubeldía optou por descansar o time do São Paulo. Serão três dias de folga para dar uma aliviada na parte psicológica após a morte de Izquierdo, do Nacional-URU, em jogo da Libertadores no Morumbi, e também para se recuperar do desgaste físico.