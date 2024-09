O técnico Fábio Carille prometeu uma semana intensa de treinamentos no Santos após quatro tropeços seguidos na Série B, o último ao ceder o 2 a 2 para a Ponte Preta com um a mais em campo e depois de abrir 2 a 0, e a perda da liderança. Nesta terça-feira, dia de trabalho em dois períodos, o time fez um amistoso com o São Bernardo FC e venceu por 3 a 1, com dois gols de Willian Bigode.