Weverton quer Palmeiras explorando o cansaço do Atlético-MG em Campinas e prevê 'grande jogo'

Ninguém quer ser eliminado de competições importantes e com o Palmeiras não é diferente. Mas aconteceu e a ordem é tirar proveito do tempo livre. Fora da Copa do Brasil e da Libertadores, o atual bicampeão nacional tem apenas o Brasileirão em disputa e, com dias a mais para treinos e descanso, espera explorar o cansaço do Atlético-MG por nova vitória, agora atuando no Brinco de Ouro, em Campinas. O goleiro Weverton cita o desgaste do rival e prevê um grande jogo na caminhada em busca da liderança.