Contratado para as segunda parte da Série B, o atacante Wendel vem se adaptando ao estilo de jogo do Santos de Fábio Carille e cada mais à vontade em campo. Após dar uma assistência nos 2 a 2 com a Ponte Preta, o reforço celebra o entrosamento e espera contribuir por uma vitória diante do Brusque, no sábado, fora de casa.