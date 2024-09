O Vitória superou o Juventude por 1 a 0 neste sábado, no Barradão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Gustavo Mosquito (ex-Corinthians), que converteu cobrança de pênalti e balançou as redes pela primeira vez com a camisa do time baiano.