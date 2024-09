A grande queda de rendimento da Red Bull nos últimos GPs de Fórmula 1 tem irritado Max Verstappen. O tricampeão e líder do Campeonato Mundial de Pilotos, foi flagrado socando a direção após um erro da equipe durante a parada no box. Ele mostrou preocupação com a situação, já que seus adversários estão tirando a diferença a cada corrida.