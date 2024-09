Pablo Vegetti não se conformou com a arbitragem do duelo entre Vasco e Palmeiras deste domingo, no estádio Mané Garrincha, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o atacante argentino, o árbitro Rafael Rodrigo Klein deixou de marcar um suposto pênalti para o clube carioca num toque de mão de Vanderlan na grande área, o que teria beneficiado o time paulista. "Sempre acontece", disse o atacante após o jogo, revoltado.