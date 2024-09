Mais de 70 dias depois da Espanha eliminar a Alemanha nas quartas de final da Eurocopa-2024, a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) reconheceu, segundo o jornal 'As', que a arbitragem errou ao não marcar pênalti a favor dos alemães após Cucurella bater com a mão na bola, travando a finalização do Musiala, dentro da área. O árbitro Anthony Taylor tratou o lance como 'normal'.