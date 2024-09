Em um confronto dramático, a Udinese visitou e venceu o Parma de virada por 3 a 2, nesta segunda-feira, no estádio Ennio Tardinni, e alcançou a liderança do Campeonato Italiano. A partida, válida pela quarta rodada da competição, teve início com o Parma abrindo 2 a 0 ainda no primeiro tempo com Del Prato e Bonny. A reação da equipe de Údine veio após o intervalo com Florian Thauvin, duas vezes, e Lorenzo Lucca.