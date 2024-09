A fase não está nada boa para o Flamengo. Após nova derrota na temporada, desta vez por 3 a 2 para o Grêmio em Porto Alegre, pelo Brasileirão, a paciência da torcida parece ter chegado ao fim e os muros da Gávea, no Rio de Janeiro, amanheceram pichados com pedido de demissão do treinador e ameaçando os jogadores de "porrada."