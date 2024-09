O adolescente Vitor Santos, de 15 anos, morreu nesta segunda-feira, em São José do Rio Preto (SP). O jovem estava internado desde 20 de junho com disganglionose intestinal, doença rara, não-hereditária e sem cura que compromete o funcionamento do intestino e impede a absorção adequada de nutrientes pelos órgãos. Desde a internação, o mundo do futebol havia se mobilizado em favor de Vitor, torcedor fanático do Santos.