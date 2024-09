Temperatura para jogo da NFL em SP pode estar mais baixa do que em Green Bay e Filadélfia

Pela primeira vez, uma partida da semana 1 da National Football League (NFL) não será disputada nos Estados Unidos. Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 21h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Será a primeira partida da liga no Brasil, mas não significa que as franquias sentirão falta de suas casas, necessariamente: em São Paulo, a previsão do tempo indica que a cidade terá temperaturas inferiores àquelas registradas nos Estados de Wisconsin e Pensilvânia.