Com a derrota no último domingo para o América-MG, por 3 a 0, o Guarani teve sua reação interrompida na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Allan Aal, entretanto, lembrou o que o time fez recentemente na luta contra o rebaixamento e pediu foco do elenco para o próximo duelo diante do Paysandu.