O técnico Alan Aal não poupou críticas ao Operário após a derrota do Guarani por 1 a 0, na última terça-feira, em Ponta Grossa, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Irritado com a atuação da arbitragem no duelo, o treinador chegou a acusar o adversário de ser "desleal".